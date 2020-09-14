Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı"

Bakan Çavuşoğlu, 'Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV'de soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ORUÇ REİS AÇIKLAMASI

Oruç Reis bakımda olduğu için NAVTEX yayınlanmadı. Gemi bakımdayken NAVTEX yayınlamanın anlamı yok. Bu bir geri çekilme olarak algılandı, muhalefet de böyle algıladı ama doğru değildir.

CHP'nin sormadan "Geri adım" demesi iç siyasete yönelik.

Barbaros ve Yavuz çalışmalarına devam ediyor. İyi niyetli olsalar Sevilla haritasını reddederler.

AB'DE TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TALEPLERİ

Yaptırımı Fransa, Yunanistan ve Rum kesimi istiyor. 25-24 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum ama olabilir de. Geçmişte de benzer şeyler oldu.

Biz Avrupa'ya gidecek göçmenleri durdurmama kararı aldık ve bu karar halen geçerli.

Macron dürüst bir siyasetçi değil, şirazesinden çıktı.