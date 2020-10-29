Mevlit Kandili yurdun dört bir yanında idrak edildi.

Türkiye genelinde vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla ikamet ettikleri şehirlerdeki birçok camide namaz kılıp dua etti.

"Mimar Sinan'ın ustalık eseri" Selimiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dış bölümdeki cihazda ellerini dezenfekte ederek içeri girdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kandil programını ilgiyle izleyen ve dua eden cami cemaati, yanlarında getirdikleri seccadelerde sosyal mesafe kuralına uyarak yatsı namazını kıldı.



İl Müftüsü Alettin Bozkurt, program sonrası yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle tedbir alarak ilk kez bir kandili idrak ettiklerini söyledi.

Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili'nde tüm Müslümanların camilerden ve evlerinden dua ettiğini belirten Bozkurt, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed, üstün kişiliğiyle insanlık için en güzel örnek ve rehber olmuştur." dedi.

Kayseri

Kayseri'de, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bilecik

Bilecik'te, vatandaşlar Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki birçok camide namaz kılıp dua etti.

Sakarya

Sakarya’da Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kent merkezindeki Orhan Gazi Cami’nde düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Camiye vatandaşlar ellerini dua için açtı. Daha sonra sohbet verildi, mevlit ve ilahiler okundu.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye'de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Merkez Camisinde Mevlit Kandili, alınan Kovid- 19 önlemleriri eşliğinde idrak edildi.

Mersin

Mersin'de, Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde, yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Adana

Adana, Mevlit Kandili dolayısıyla Türkiye'nin kullanım alanı açısından en büyük camilerinden Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Hatay

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Mevlit kandili dolayısıyla program düzenlendi. Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske ve sosyal mesafe önlemleriyle gerçekleşen program, yatsı namazının ardından sona erdi.

Antalya

Antalya'da, Mevlid Kandili dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Camisine gelen vatandaşlar, saf tutarak kandil gecesinde vaaz veren hocayı dinleyip namaz kıldılar. Vatandaşlar, saf tutarken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ettiler.

Amasya

Amasya'nın Suluova ilçesinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi. Vatandaşlar, kandil dolayısıyla Hacı Mustafa Camisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak saf tuttu. Bazı vatandaşlar kendi seccadeleri ile namaz kıldı.

Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Malatya

Malatya'da Merkez Söğütlü Cami ile Turgut Özal Cami'de Mevlit Kandili dolayısıyla program düzenlendi.



Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Mevlit Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman

Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla Adıyaman Ulucami'de program düzenlendi.

Gaziantep

Gaziantep'te Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.