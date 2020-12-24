Mevlevi Ayinini düzenleyen bakın kim çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'Türkçe Mevlevi Ayini" tepki görmeye devam ediyor. O ayini arkasında “EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” çıktı. O vakfın kurucusu ve şeyhi ise rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık yaparken görüntüleri çıkan Hasan Çıkar çıktı. Çıkar'ın ve ekibinin rezaletleri saymakla bitmiyor...

Şeb-i Arûs nedeniyle 17 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini” büyük tepki çekti, tartışılmaya da devam ediyor. Türkiye'nin dünyaca ünlü neyzeni Kudsi Erguner, İBB'nin skandal ayiniyle ilgili "Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasından “EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf çıktı. Ahmet Hakan, MEAV ve Hasan Çıkar ile ilgili çarpıcı ayrıntılar paylaştı. İşte o yazı...

Vakfın kurucusu 'Hasan Dede' 2 yıl önce öldü

Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini “Hasan Dede” olarak niteleyen Hasan Çıkar. Çıkar’ın 2 yıl önce vefat etmesinin ardından vakfı takipçileri yönetmeye başladı. Hasan Çıkar’ı en iyi tanıyan isimlerden biri Kudsi Erguner. Ben onun yazdıklarından öğrendim Hasan Çıkar adlı şahsın kim olduğunu.

Kudsi Erguner

Kudsi Ergüner: O yoldan çıkmış biri

Kudsi Erguner’in kaleminden Hasan Çıkar. Birlikte okuyalım:

“80’li yılların sonunda Sicilya’da Sagesta Antik Tiyatrosu’nda organize ettiğim bir Mevlevi ayini gösterisi için bir postnişin ararken... Nezih Uzel bana Kapalıçarşı’da Üsküp Mevlevihanesi’nden olduğunu iddia eden Hasan Çıkar’a rastladığını ve onun bu görevi üstlenebileceğini telefonla bildirdi.

Nezih’in evinde yapılan ilk provada Hasan Bey’in o güne kadar hiç sema görmediği ortaya çıkmış ve ona ivedilikle Mevlevi ayinin usul ve erkânını öğretmiştik. Buna o seyahate katılan genç semazenler de şahit olmuştu.

'Mevlevilikte namaz yoktur'

Sicilya yolculuğu sırasında... Bekir Sıtkı Sezgin, Recep Birgit, Hafız Kemal, Yusuf Gebzeli beylerin hazır olduğu bir sohbette... Hasan Çıkar’ın ‘Mevlevilikte namaz yoktur’ benzeri saçmalıklar söylemesi hepimizin yüreğine indirdi. ‘Eyvah! Bu adamı nereden başımıza saldık’ diyerek pişman olduk ve Nezih Uzel’i sorumlu tutarak sitemde bulunduk.

Hasan Çıkar

Gösteri için eğittik o şeyh oldu!

İstanbul’a dönüşte Hasan Çıkar’ın Celalettin Çelebi’den hilafet alarak Üsküdar Mevlevihanesi’ne yerleştiğini ve ‘EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları’ adıyla bir vakıf kurarak etrafına derviş topladığını duyduk. Gösteri için ortaya çıkardığımız ve eğittiğimiz adam, bir anda kendisini şeyh ilan etmişti.

Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık ederken...

Televizyonda rakı sofrasında, uygunsuz bir halde genç bir hanıma sarkıntılık ederken görüntülenen bu zat, bir meclisinde ‘Bizim meclisimizde şeytan yoktur’ diyerek Kuran-ı Kerim kıraatinde euzübesmelenin okunmasını istemeyecek kadar yoldan çıkmıştır.