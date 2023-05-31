Mevcut bakanlarla son Kabine toplantısı sona erdi!
Mevcut bakanların oluşturduğu Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sona erdi.
Mevcut bakanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde son kez toplandı. Kabine toplantısı 2 saat sürdü. Toplantıda bakanların bakanlıklardaki son duruma ilişkin sunum yaptığı öğrenildi.
Kabine toplantısının ardından açıklama yapılmadı.
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