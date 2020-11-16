Metropollere bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Mardin Kızıltepe'de PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, metropol kentlere bombalı eylem hazırlığında olan Suriye uyruklu bir terörist yakalandı.
Mardin'de emniyet ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Suriye sınırından yasadışı yollarla geçiş yaparak metropol kentlerde bombalı eylam yapacağı tespit edilen terörist yakalandı.
Suriye uyruklu teröristin sol kolunda alçı görünümünde sargılı olarak patlayıcı madde tespit edildi. Ayrıca teröristin çantasında şampuan kutusu içinde patlayıcı ele geçirildi.
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