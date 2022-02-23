Metropol Card ve Metro Market'ten işbirliği

MetropolCard, KOBİ ve işletmelere avantajlar sunmak için geliştirdiği iş birliklerine bir yenisini daha ekliyor.

Kullanıcılarına, yemek kartları yanında değilken bile telefon ve kimlik kartı ile ödeme kolaylığı sunan MetropolCard Ceo’su Uğur Yıldırım yapılan iş birliği ile ilgili olarak şöyle konuştu:

“MetropolCard olarak tek amacımız pazarı büyütmek değil, büyürken de geliştirmek aynı zamanda. Her bir paydaşın fayda kazanacağı, kullanıcı-müşteri ağı oluşmayı hedefliyoruz. Ülke değerlerine yüzde 100 yerli sermaye ile yeni değerler kazandırmak hedefindeyiz. Her zaman maksimum müşteri memnuniyeti sağlamayı ve güvenilir bir marka olmayı misyon edindik. Metro ile yaptığımız bu çalışma ile yine esnafımızın yanında olduk ve işletmelere fayda sağlamayı hedefledik.

Metro Türkiye ile geliştirdiğimiz iş birliği ile üye işlerimiz business card ile ödeme vadesini beklemeden, ihtiyaç duyduğu anda alışveriş yapacak ve fiyat avantajlarından yararlanacak. Kullanıcılarımızın taleplerini çok önemsiyoruz ve onlardan gelen istekleri imkanlar dahilinde gerçekleştirmek için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz.”