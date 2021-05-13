Metrobüste yolcuları alıkoyan zanlı gözaltına alındı

Haramidere durağında metrobüs içindeki yolcuları alıkoyan bir zanlı kendini araç içine kapattı.

Haramidere metrobüs durağında iddiaya göre bir şahıs, Avcılar istikametinde ilerleyen bir metrobüsü rehin aldı.



🔹Metrobüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmiyor.

🔹Özel harekat polisleri operasyon için hazır bekliyor.

🔹Şahsı ikna çalışmaları sürüyor. pic.twitter.com/vbKVLNDVTg — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 13, 2021

Alınan bilgiye göre Haramidere durağındaki metrobüste bulunan bir kişi, içerideki yolcuları alıkoydu.

Bir süre sonra yolcuları ve metrobüs sürücüsünü araçtan indiren şüpheli, kendisini aracın içine kapattı.

Kişinin araç içinde kendisine zarar verdiği öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri sevk edilerek durak boşaltıldı.

Metrobüs durağında yolcu iniş ve binişine izin verilmezken, olay yerinde olası bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki A.K.'nin araç içerisinde bıçakla kendisine zarar verdiği, olay yerine babasının da geldiği bildirildi.

Yaklaşık yarım saatlik ikna çalışmalarının ardından A.K. araçtan indirildi.

Gözaltına alınan ve ilk tedavisi ambulansta yapılan A.K. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Zanlının gözaltına alınmasının ardından metrobüs seferleri normale döndü.