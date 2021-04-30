Metrobüste yangın!

Güngören'de meydana gelen metrobüs yangını nedeniyle seferler kısa bir süre aksadı.

E-5 Karayolu Merter mevkisinde Zincirlikuyu istikametine seyir halinde olan içinde yolcu bulunmayan metrobüsün, henüz bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Metrobüs yolundaki belediye ekiplerince, yangın söndürüldü.

Kısa süre yaşanan aksamanın ardından metrobüs yolunda ulaşım normale döndü.