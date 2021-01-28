Metrobüste dehşet anları kamerada!

İstanbul’da Avcılar-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüste, dün akşam saatlerinde kavga çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde, metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü.

Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı.

MASKESİZ KARŞISINDAKİ ADAMI DÖVDÜ

Kavganın sebebi bilinmezken, tekme ve yumrukla saldıran kişinin maskesini indirdiği ve kavgaya o şekilde devam ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Korkulu gözlerle izlenen kavganın uzun süre devam ettiği belirtildi.