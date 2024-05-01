Metro seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu
EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi. Metro seferlerine de güvenlik nedeniyle ara verildi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır."
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