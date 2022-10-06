Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı

Türkiye Barolar Birliği'nin önceki başkanı Prof.Dr. Metin Feyzioğlu Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.

METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

1969 İstanbul doğumlu olan Metin Feyzioğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1996 yılında mezun olduğu fakülteye Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nde Parti Meclisi üyeliği de yaptı.