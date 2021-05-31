Meteoroloji'den yarına sarı kodlu uyarı: 7 ilde kuvvetli yağışlara dikkat

Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden 'sarı kodlu' uyarı verildi, olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Haziran ayına mevsim normallerinin altında sıcaklıklarla giriyoruz. Yeni ayın ilk 10 gününde etkili olması beklenen serin havaya yağış da eşlik edecek.

Bugün İstanbul, Ankara ve Bursa'ya sağanak etki ediyor. Üç büyük kentte sıcaklık 18-19 derece civarında seyrediyor. İzmir ve Antalya'da da yağmurlar var.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde düşen sıcaklıkların etkisiyle hava kışı andırıyor. Bölgedeki sağanaklar gün boyu sürecek. Sakarya ve Kocaeli tarafında daha kuvveti olması beklenen yağışlar, yarın da sürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Marmara Bölgesi'ne ilişkin sarı kodlu bir uyarı yayımlandı.

YARINA 'SARI KODLU' DİKKAT

Uyarıya göre; yarın Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi) beklenen kuvvetli yağışlar olumsuzluklara yol açabilir.

Meteorolojik Uyarı!

Marmara'nın Doğusunda (Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir’in doğusu, İstanbul’un Anadolu yakası ve Boğaz çevresi) Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! pic.twitter.com/oQ1lGLCglr — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 31, 2021

Ege Bölgesi'ndeyse Kütahya'da daha fazla olmak üzere Muğla'ya kadar bölgede yağmur geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde bugün beklenen yağışların, gök gürültülü ve kuvvetli yağışlar yarın daha yerel olacağı belirtildi.

Akdeniz'de de yağışlar var, Güneydoğu'da hava bulutlanıyor. İki bölgede de lodos kuvvetli esecek.

Karadeniz'de iki gün boyunca geniş alana kuvvetli olarak etki edecek yağmur, sonraki günlerde kısım kısım etkisini sürdürecek.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hazırlanan 1-7 Haziran 2021 tarihli haftalık hava durumu tahminiyse şu şekilde paylaşıldı: