Meteoroloji'den uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini duyurdu.

Yedi günlük tahminleri içeren haritayla birlikte yapılan açıklamada, “(18 – 24 Haziran 2023) hava sıcaklıklarının yağışla birlikte yağış alan yerlerde azalacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.” denildi.

4 gün sürecek

Meteoroloji’nin tahminlerine göre pazar günü ülkenin 62 ilde etkili olacak olan sağanak 4 gün boyunca sürecek.

Marmara için uyarı

Marmara’nın güneyi ve doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yarın akşam saatlerine kadar sürecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sel baskınına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sinop, Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, Sinop ve Ordu’nun iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yarın akşama kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Açıklamaya göre, Çorum, Tokat ve Amasya çevrelerin bu gece yarısına kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sağanak nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşma riski, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Ege’de gök gürültülü sağanak

Ege Bölgesi’nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar’ın batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Akdeniz’e de uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Pozantı, Aladağ, Saimbeyli, Feke, Tufanbeyli, Kozan, Göksun, Andırın, Onikişubat, Türkoğlu, Nurdağı ve İslahiye’de yarın aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.