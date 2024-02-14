Meteoroloji'den uyarı geldi! Yurt genelinde etkili olacak

Türkiye'de kış etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt geneli yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Antalya'dan sonra 13 il için sarı kodla uyarı yapılırken, tüm yurtta sağanak yağış, kar ve fırtına bekleniyor.

13 ile sarı kodlu uyarı

Buna göre, şiddetli yağış ve fırtınanın beklendiği iller; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak olarak açıklandı.

Sıcaklıklar azalıyor

Sıcaklıkların ülke genelinde 2 ila 5 derece azalacağı fakat mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, Antalya'da devam eden sağanak yağışın da bu gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.