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Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışlar, Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde etkili olacak. Vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yağışların Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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