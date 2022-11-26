Meteoroloji'den 25 il için sarı kodlu uyarı!

Kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

25 İl için sarı kod

Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.