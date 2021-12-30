Meteoroloji ve AFAD'dan kırmızı kodlu uyarı

Antalya'da öğle saatlerine doğru etkisini artırması beklenen yağışla ilgili teyakkuzda bulunan ekipler, su giderlerinde biriken çöpleri temizledi. Su birikintileri nedeniyle çok sayıda araç yollarda kaldı. Yağmur bulutları nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.

ÜÇ İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten meteoroloji, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. AFAD da, vatandaşları sele karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise meteorolojinin uyarısı üzerine kırmızı kod verilen 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararını aldı.

SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin ise yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak.

Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler hayatı olumsuz etkileyebilir."