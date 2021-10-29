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Meteoroloji uyarmıştı: 3 kent beyaza büründü

Kars, Ardahan ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kars, Ardahan ve Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor.

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar, öğleden sonra etkisini arttırdı.


Yağışa hazırlıksız yakalanan Karslılar ile sürücüler, zor anlar yaşadı.

Sarıkamış'ta da yağışlarla kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 15 santimetreye ulaştı.

Besicisi Nebi Kara, kar yağışına aniden yakalandıklarını ve hayvanları toplayıp ahıra götürmek zorunda kaldığını anlattı.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Koyulhisar ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıktaki Eğriçimen Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

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