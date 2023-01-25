Meteoroloji uyardı: Kar geliyor!

Türkiye’de son günlerde yaşanan sıcak havalar vatandaşları park ve bahçelerde piknik yaptırırken gelen son dakika haberine göre soğuk hava dalgası çok sert olacak. Kar yağışı yurdun büyük bir kesiminde etkisini hissettirecek.

Kar geliyor

Hava Forum’da yer alan bilgiye göre Türkiye, ay sonu itibarıyla yağışlı ve soğuk bir sürece giriyor. Ocak sonundan itibaren ve Şubat’ta yağmur, kar ve soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu kış ülkemizi etkileyen kuraklık için de müjde verdi.

Kuraklık sona eriyor

Ökten yaptığı açıklamad, “Kuraklık son buluyor. Türkiye çok şanslı bir sinoptiğe giriyor. Peşi sıra yağışlı havalar gelecek. Tüm bölgeler etkilenecek. İlk atak 26 Ocak. Dağlar ve yüksek rakımlı şehirler karlı olacak. Hemen ardından ayın son günleri geniş bir alanda olması bekleniyor” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adil Tek’in değerlendirmeleri ise şu şekilde:

“10 gün kadar soğuk hava etkili olacak. Ani bir kar yağışı da olabilir ancak bu sadece bir olasılık. Fakat geçen seneden farkı bu sefer soğuk hava devam edecek yani kar yağarsa yerde kalabilir."

İstanbul için alarm

İstanbul’da kar sinyalleri haritalara yansımaya başladı. Beklenen kütle potansiyel olarak büyüklüğünü koruyor. Soğuk hava dalgası 2 bölüm hâlinde gelecek gibi görünüyor.

Kocaeli'de kar başladı

Kocaeli’de hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin ardından kış turizmini seven vatandaşların her sene akın ettiği Kartepe Zirvesi ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı’nda kar yağışı başladı. Yağışın ardından bu iki bölgenin yer yer beyaza büründüğü görüldü. Hem Kartepe’nin hem de Eriklitepe Tabiat Parkı’nın hafta boyunca yağış alması bekleniyor.