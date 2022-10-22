Meteoroloji uyardı, kar geliyor!

Meteoroloji'nin yaptığı son uyarılara göre; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklık iç kesimlerde mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın şiddeti orta kuvvette

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllerimizde hava durumu ve sıcaklık

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 17, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 24, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 19, Az bulutlu ve açık.

SAKARYA: 20, Az bulutlu ve açık.

DENİZLİ: 23, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 23, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 28, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 25, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 15, Az bulutlu ve açık.

KAYSERİ: 15, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 12, Az bulutlu ve açık.

SİNOP: 18, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 13, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

VAN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

HAKKARİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

DİYARBAKIR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 20, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı.