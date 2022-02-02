Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, halen İstanbul'da devam eden sağanağın Avrupa Yakası'ndan başlayarak zamanla il genelinde etkisini artırarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın gece saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmura, yükseklerde ise kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'DA ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ YAĞMUR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "İstanbul'da bugün öğleden sonra kuvvetli yağmur var. Bu yağmur yarın da etkili olacak. Şiddetli yağmur Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Balıkesir, Bursa ve Trakya'da etkili olacak. Akşam Trakya'da karla karışık yağmur ve kar var" mesajını paylaştı.

ANADOLU'YA KAR GELİYOR

Prof. Dr. Şen, "Anadolu'ya 3-4 Şubat günlerinde tekrar kar geliyor" dedi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.