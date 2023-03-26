Meteoroloji uyardı! Ege'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre, Kuzey ve Orta Ege'de yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına beklentisi nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

Rüzgarın hızı saatte 50-75 km arası olacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Ege Denizi'nde fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, "Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinde güney yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.