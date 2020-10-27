Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar soğukları geliyor

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini soğuk havaya bırakacak. Soğuk havaların yarından itibaren yurdun batı kesimlerinde başlayacağı ve 4 gün sürecek yağışların ardından sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

"PAZARA KADAR YAĞIŞ VAR"

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yarından itibaren dört gün boyunca Marmara ve Ege Bölgesi'nin yağış alacağını söyleyerek, ''Çarşamba akşamından başlayarak pazara kadar, yaklaşık 4 gün boyunca, yağış var'' açıklamasında bulundu.

"HAVA, KAR SOĞUKLARINA YAKIN SEYREDECEK"

Beklenen sıcaklık düşüşün 8 ila 10 derece arasında olacağını da söyleyen Dilek Çalışkan, ''Tam bir kış havası yaşayacağız'' ifadelerini kullandı. Çalışkan, yağışların etkisi ile azalan hava sıcaklıklarına ilişkin, ''Özellikle hafta sonu hava çok soğuk olacak. Hatta bu soğuklar kar soğuklarına yakın seyredecek. Bunun nedeni de Romanya'ya kar yağması. Bizde de bazı dağlara kar yağma ihtimali var'' dedi.

"İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR 4 GÜN DEVAM EDECEK"

Gün içerisinde aralıklı devam edecek olan yağışlar, tam olarak kış yağmurlarını andıracak. Çalışkan, "Türkiye bu yağışlarla birlikte cephesel yağışları görmüş olacak. Özellikle İstanbul'da bazı zamanlarda kuvvetini artıracak yağışlar dört gün boyunca devam edecek. Bu yağışlar da haliyle toprağı besleyen yağışlar oluyor" ifadelerini kullandı. Yağışlar perşembe günü tüm Batı Karadeniz'i; Antalya, Eskişehir ve Ankara'nın da bazı illerini etkileyecek.

EGE BÖLGESİ'NDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Ege Bölgesi'nde ise özellikle İzmir, Aydın, Muğla hattı boyunca şiddetli yağışlar bekleniyor. Bölgede yağışlarla birlikte dolu, sel ve sağanak gibi hava olayları görülebilir. Yaz aylarının kurak geçmesinin ardından beklenen sonbahar yağmurlarının olmaması barajların doluluk oranına etki etti. İstanbul'da azalan baraj doluluk oranı hakkında endişeler sürerken Çalışkan, beklenen dört günlük yağışın barajlara etki edeceğini söyledi. Çalışkan "Bu yağışlar, barajların doluluk oranı düşük seyrettiği şu günlerde iyi bir durum. Tabii bu yağışlar barajlara hemen etki etmez ama yine de faydası olacaktır'' diye konuştu.