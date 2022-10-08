Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Şırnak, Hakkari, Siirt çevreleri ile Elazığ'ın doğusu ve Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.