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Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar öğle saatlerinden sonra etkili olacak.

Bugün öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir çevreleri, Ankara il merkezi ile kuzey ve doğu kesimleri, Çankırı'nın güney ilçelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

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