AjansHaber.com.tr Gündem Meteoroloji 2 bölge için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 2 bölge için yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin batı ve kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de fırtına olacak

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini hissettiriyor.

İllerimizde Hava Durumu

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ÇANAKKALE: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 27, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 25, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

TRABZON: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Öldürülen 5 Afganın nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Bakan Nebati'den ÖTV indirimi açıklaması!
Hablemitoğlu soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı!
Hollanda'nın en önemli konseyinden Türkiye raporu
Kasım ayı indirimlerini dansöz ile kutladılar!
Bakan Kurum'dan gençlere istihdam müjdesi!
Kenya "40 dolara" akıllı telefon üretecek