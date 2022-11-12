Meteoroloji 2 bölge için yağış uyarısı yaptı

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ege ve Karadeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege'de fırtına olacak

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Kuzey Ege'de sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtına akşam saatlerine kadar etkisini hissettiriyor.

İllerimizde Hava Durumu

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle olacak:

ANKARA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karadeniz kıyıları hafif sağanak yağışlı.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ÇANAKKALE: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı.

MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 27, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 25, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve az bulutlu.

KAYSERİ: 16, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

TRABZON: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

ERZURUM: 10, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 12, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 18, Az bulutlu ve açık.