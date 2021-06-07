Mesud Barzani'den PKK'ya intikam yemini!

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası ölen peşmergelerin aileleri ile görüştü.

Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ölen peşmergelerin ailelerine, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören yaralı peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

NE OLMUŞTU

Duhok’un Amedi ilçesi Metina Dağı bölgesine giden peşmerge mayın temizleme timini taşıyan konvoy PKK’lıların pususuna düşmüştü.