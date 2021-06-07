AjansHaber.com.tr Dünya Mesud Barzani'den PKK'ya intikam yemini!

Mesud Barzani'den PKK'ya intikam yemini!

Terör örgütü PKK’nın hain saldırısı sonrası ölen peşmergeler için intikam yemini eden Mesud Barzani, "Peşmergeleri şehit edenler hak ettikleri cezayı alacak" dedi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, terör örgütü PKK’nın saldırısı sonrası ölen peşmergelerin aileleri ile görüştü.

Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ölen peşmergelerin ailelerine, “Şehitlerin taziyesi önce benimdir sonra sizindir. Acı ve hüznünüzü paylaşıyorum” diyen Barzani, “Peşmergeyi şehit ederek bu suçu işleyenler hak ettikleri cezayı alacak” ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi gören yaralı peşmergeleri de arayan Barzani, acil şifa diledi.

NE OLMUŞTU

Duhok’un Amedi ilçesi Metina Dağı bölgesine giden peşmerge mayın temizleme timini taşıyan konvoy PKK’lıların pususuna düşmüştü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Onlarca ölü ve yaralı var
ABD, YPG/PKK'ya sıhhiyeci eğitimi verdi
Irak'ta mülteci kampında yangın
1200 patlamamış füze etkisiz hale getirildi
'ABD doları silah olarak kullanıyor'
"Türkiye ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz"
Kuzey Akım 2nin ilk hattında çalışmalar tamamlandı