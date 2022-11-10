Mesire alanında maymun buldular!

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki mesire alınan giden vatandaşlar, banklarda boynunda tasma bulunan bir maymunla karşılaştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, maymunu verdikleri muzu yemesinin ardından Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Polis merkezinin bahçesinde bir süre koruma altında tutulan ve makak cinsi olduğu öğrenilen maymun, daha sonra Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.