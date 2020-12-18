'Mescidi Aksa'yı Boş Bırakmayın' seferberliği

Filistinli aileler, Mescidi Aksa’da namaz kılıp, dua etmek ve ilk kıblemizi ibadetlerle canlandırmak için bugün, 1948 yılında işgal edilen Et-Tamra ve El- Celile’den otobüslerle Kudüs’e geldi.

“Mescidi Aksa’da namaz kılmak en iyi ilaçtır” diyen Kudüslü kadın murabıt (Aksa’da gönüllü nöbet tutan) Ümmü Ceber Hicazi, Filistinlileri mübarek Mescidi Aksa’da daha sık namaz kılmaya ve ihmal etmemeye çağırdı.

Hicazi, Mescidi Aksa'yı ibadet edenlerle dolu görmenin vicdan için bir ferahlık iman için bir tazenlenme olduğunu sözlerine ekledi.

İLK KIBLEMİZ MESCİDİ AKSA

1948'de işgal edilen Filistin toprakları üzerinde sözde "İsrail" devletinin kurulmasından bu yana Yahudileştirilmek istenen ilk kıblemiz Mescidi Aksa’nın İslami kimliğinin yok edilmemesi için bölgenin farklı yerlerinden kafileler, Aksa’yı ziyaret ederek, orada ibadetlerini eda ediyor, namazlarını kılıyor, avlusunda Kuran’ı kerim okuyor ve kapılarında nöbet tutarak sorumluluklarını yerine getiriyor.

Vakıfları ve Kutsal Mekânları Korumak İçin Aksa Cemiyeti, Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesindeki Müslüman halkın genelini ve özelde Kudüs halkını Mescidi Aksa'da namaz kılmak için gayret göstermeye, Mescidi Aksa'yı namaz kılanlarla ve murabıtlarla canlandırmaya davet etti.

Aksa Cemiyeti, Mescidi Aksa'ya ve buranın bekçileri durumundaki Kudüs halkına sahip çıkılması amacıyla Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgelerinde muhtelif çalışmalar yaparak, Kudüs'e ve Mescidi Aksa'ya günlük ücretsiz seferler düzenlenmesine öncülük ediyor.