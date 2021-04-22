AjansHaber.com.tr Dünya Kadın askerler görev başında

Mescid-i Haram'da kadın askerler ilk kez görev aldı

Suudi Arabistan'da ilk kez kadın askerlerin Mescid-i Haram'da umrecilerin güvenliği için görev aldıkları bildirildi.

Suudi Arabistan merkezli el-Arabiyya kanalının sosyal medya hesabında yer alan habere göre, Mescid-i Haram'da 80 kadın asker ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması için diğer güvenlik güçleri ile birlikte görev yaptı.

Haberde, kadın güvenlik görevlilerinin askeri eğitimlerden geçirildiklerine dikkat çekildi.

Mescid-i Haram'da görev yapan kadın askerlerden Gayda Bekir, görevlerinin kadın umrecilere yardım etmek ve kalabalığı yönlendirmek olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Kamu Güvenliği, 8 Ekim 2020'de 148 kadın askerin ilk eğitim devrelerinin tamamlandığını ve Hac ve Umre Güvenlik Güçlerinde kayıt yaptırdıklarını duyurmuştu.

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