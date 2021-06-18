Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi mühadalesi!

Gösteri sırasında fanatik Yahudilerin attığı insanlıkla hiçbir yönden bağdaşmayan çirkin sloganlara daha fazla tahammül edemeyen Filistinliler o sloganları protesto etmek için sokaklara çıktı. İsrail polisi ise her zaman olduğu gibi haksızın tarafında olarak Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmeye başladı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti!

İSRAİLLİ SİYASETÇİLERİN BİLE KANINI DONDURAN SLOGANLAR ATILMIŞTI

Fanatik Yahudiler uzun süre güvenlik sebebiyle ertelenmesinin ardından yeni hükümetin kurulmasının akabinde geçtiğimiz gün tartışmalı yürüyüş Doğu Kudüs'te gerçekleşti. Yoğun polis koruması ve güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleşen gösteride aşırı sağcı ve eski Başbakan Netanyahu destekçisi Yahudiler akla, mantığa ve vicdana sığmayan insanlık dışı sloganlar attı.

Atılan sloganlar arasında, 'Hz. Muhammed öldü!', 'Dininiz çöp!', 'Araplara ölüm!', 'Kamplarda öleceksiniz', '2. Nakba yakın!' 'Suudi Arabistan bizimle!' gibi ne milliyetçilikle ne de dindarlıkla bağdaşmayan insanlık dışı söylemler vardı.

BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNDEN BERİ SULAR GİDEREK ISINIYOR

Hakaret ve tehditlere daha fazla dayanamayan Filistinliler önce süpürgelerle aşırı sağcı Yahudilerin geçtiği sokakları temizlemişlerdi. İsrail polisi süpürgeleri toplayıp yerleri süpürenleri dövmüştü.

Sabahında ise Filistinliler, Eski Kudüs'ü Müslüman mahallesini Doğu Kudüs'e bağlayan 'Şam Kapısı'nın önünde, 10 -21 Mayıs İsrail saldırılarının çıkış noktası olan Şeyh Cerrah mahallesine çok da uzak olmayan bir yerde toplandı ve İsrail polisi yine müdahale etti.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'YA SALDIRMAYA BAŞLADI

Şu anda ise yine sokağa çıkmış olan Filistinlilere İsrail polisinin müdahale ettiği ve Filistinlilerin saldırıdan korunmak için Mescid-i Aksa'ya sığındıkları bilgileri geliyor. İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya müdahale etmeye başladı.