Mescid-i Aksa’da şükür secdesi
İsrail polisi, “Kudüs Günü” bahanesiyle fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. 278 kişinin yaralanmasının ardından işgal güçleri Mescid-i Aksa'dan çekildi. Bunun ardından Filistinli Müslümanlar şükür secdesine kapandı.
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 278’ten fazla kişiyi yaraladı.
İşgal güçleri daha sonra Mescid-i Aksa'dan çekildi. Bunun ardından Filistinli Müslümanlar şükür secdesine kapandı.
İşgal güçlerinin Mescidi Aksa'dan geri çekilmesinin ardından Filistinli Müslümanlar şükür secdesine kapandı#المسجد_الأقصى#MescidiAksa pic.twitter.com/z2NlXxeeak— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 10, 2021
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