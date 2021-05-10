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Mescid-i Aksa’da şükür secdesi

İsrail polisi, “Kudüs Günü” bahanesiyle fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. 278 kişinin yaralanmasının ardından işgal güçleri Mescid-i Aksa'dan çekildi. Bunun ardından Filistinli Müslümanlar şükür secdesine kapandı.

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da aralarında Kızılay çalışanlarının da bulunduğu 278’ten fazla kişiyi yaraladı.

İşgal güçleri daha sonra Mescid-i Aksa'dan çekildi. Bunun ardından Filistinli Müslümanlar şükür secdesine kapandı.

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