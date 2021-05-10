Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara müdahale

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

GÖSTERİNİN ARDINDAN MESCİD-İ AKSA'DA KALARAK NÖBET TUTUYORLAR

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere bu sabah müdahale etti.

SON 3 GÜNDE EN AZ 400 FİLİSTİNLİ YARALANDI

İsrail polisinin Ramazan ayının başından bu yana devam eden saldırılarında, en az 400'ü son üç günde olmak üzere yüzlerce Filistinli yaralandı.