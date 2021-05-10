Mescid-i Aksa'da nöbet tutanlara müdahale
Filistinliler, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te nöbet tutmaya başladı. İsrail polisi bu sabah Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere yeniden müdahale etti.
Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
GÖSTERİNİN ARDINDAN MESCİD-İ AKSA'DA KALARAK NÖBET TUTUYORLAR
Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.
Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.
Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
İSRAİL POLİSİNDEN MÜDAHALE
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere bu sabah müdahale etti.
Allahu Ekber— yorgun (@lyorgunuml) May 10, 2021
Şuan Filistinli kardeslerimiz israil tarafından plastik mermi ve biber gazı ile mücadele için de dua edin destek verin#seyhcerrah #MescidiAksa#MescidiAksaBaskını#KudueseSahipCık#Filistin#FilistinDireniyor#AlAqsaMosque#Aksadabaskınvarpic.twitter.com/Y1w6wUM7kV
SON 3 GÜNDE EN AZ 400 FİLİSTİNLİ YARALANDI
İsrail polisinin Ramazan ayının başından bu yana devam eden saldırılarında, en az 400'ü son üç günde olmak üzere yüzlerce Filistinli yaralandı.
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