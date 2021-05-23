AjansHaber.com.tr Dünya Mescid-i Aksa İmam Hatibinden baskın açıklaması

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'den "Aksa'ya baskın" açıklaması

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail'in sivili Yahudi işgalcilerin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasına izin vererek, "Gazze'ye açtığı savaşta yenilmediğini ispata çalıştığını" belirtti.

Sabri, İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca sivil Yahudi işgalcinin, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yaklaşık 3 hafta aradan sonra yaptığı baskını değerlendirdi.

"İşgal yönetimi Aksa baskınlarıyla Gazze'de yenilmediğini ispata çalışıyor." diyen Sabri, Mescid-i Aksa'ya baskınların yeniden başlamasının neden olacağı gerginlikten İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

Sivil Yahudi işgalciler, bölgede gerilimin tırmandığı 4 Mayıs'tan bu yana Filistinlilerin direnişinden dolayı Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyemiyordu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli şehit olmuş, 120 binden fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
NATO 'Vuran' adlı Türk zırhlı aracını tanıttı
Bölgedeki tüm ülkeler için yeni fırsatlar oluşacak
Para için hastaları öldüren görevliye müebbet
Belçikalı firari aşırı sağcı asker hala bulunamadı
İsrailli pilot savaş suçunu böyle itiraf etti
Epstein’i izleyen gardiyanlar itiraf etti
Ağır silahlarla firar etmişti