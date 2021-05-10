AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır." dedi.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’daki cemaate saldırıları sürüyor. Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Harem-i Şerif savaş alanına dönüştü.

İsrail polisinin gösteriye ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu yaralanan yüzlerce Filistinli hastaneye kaldırıldı.

"DÜNYA DUR DEMELİDİR"

Konuya ilişkin AK Parti'den çok sert bir açıklama geldi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir." dedi.

"FANATİKLER HER TÜRLÜ İNSANLIK DIŞI EYLEMİ YAPIYORLAR"

Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mescid-i Aksa’yı işgalden ve Kudüs’ü kendilerinin yapmaktan bahseden fanatikler her türlü insanlık dışı eylemi yapıyorlar. Bu saatten sonra “taraflara itidal tavsiye ediyoruz” şeklindeki açıklamalar fanatikleri cesaretlendirmekten başka birşey değildir.

“Taraflara itidal tavsiye ediyoruz” diyenler bir tarafın saldırgan diğer tarafın mağdur olduğu gerçeğini örtmüş oluyorlar. Bir tarafta zulüm öbür tarafta mazlum varsa tarafsız gibi davrananlar zalime destek vermiş oluyorlar."