Meryem Uzerli aşı için Türkiye'ye geliyor

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan oyuncu Meryem Uzerli, Dünya genelinde 2,5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınının Avrupa'da görüldüğü ilk günden beri Almanya'da yaşıyor.

AŞI OLMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEK

Ünlü oyuncu, projelerin yanı sıra Almanya'da koronavirüs aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi nedeniyle uzun süre ailesiyle İstanbul'da kalacak. Ocak ayında kızı Lily Koi'ye hamile kaldıktan sonra Berlin'deki evinden çıkmayan Meryem Uzerli'nin, bir an önce aşı olmak istediği öğrenildi.

SEVGİLİSİ EŞLİK EDECEK

Türkiye'de daha çabuk aşı olacağını düşünen 37 yaşındaki oyuncuya, ABD'li iş insanı sevgilisi de eşlik edecek.