Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kılıç Harekatı'nın gerçekleştirilmesine karşı ve terör örgütünün sözde kuruluş yıl dönümü bahanesiyle eylem ve etkinlik arayışında oldukları iddia edilen 10 zanlının kimliği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yenişehir, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçelerindeki adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzeme ve dokümanlar incelemeye alındı.