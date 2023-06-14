AjansHaber.com.tr Gündem Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın!

Mersin'de plastik kasa fabrikasında yangın!

Mersin'in Tarsus ilçesinde, plastik kasa imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öğretmenler Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede işletmenin büyük kısmına yayıldı.

İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da katıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fidan, Berlusconi'nin için cenaze törenine katıldı
Türkiye'nin en rekabetçi illeri belli oldu!
TBMM Danışma Kurulu toplandı!
Meteoroloji'den 26 kent için kritik uyarı!
Meteoroloji uyardı! 32 il için sarı kodlu uyarı!
Kırıkkale'de trafik kazasında polis memuru öldü!
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor!