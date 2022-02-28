AjansHaber.com.tr Gündem Mersin'de 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

 Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonda 12 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen V.Ç'nin kullandığı kamyon ilçede durduruldu.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kamyonda yapılan aramada, birer tonluk tanklara doldurulmuş 12 ton kaçak akaryakıt, tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Sürücünün, silah ticaretine yönelik iletişim kurduğu belirlenen A.Ç'nin de ikametinde arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği ve 61 fişek buldu.

Gözaltına alınan V.Ç. ve A.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ukrayna'lı kadın ile eşi evlerinde ölü bulundu
Komşu ülkelerden geleceklere özel bilet
Sema Esen'in görüntülerine ilişkin karar
Atama kararları Resmi Gazete'de
Metaverse dünyasında marka başvuruları artıyor
Google'dan Rusya kararı
"Zelenski cesur bir adam"