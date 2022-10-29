Mersin'de kadın kılığındaki gasp zanlısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siteler Mahallesi'nde devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçileri, dün akşam saatlerinde durumundan şüphelendikleri kadın kıyafetleri giyen A.M.A'yı sorgulamak istedi.

İhtara uymayan ve çantasından çıkardığı silahı ekiplere doğrultan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin, A.C'yi gasbetmek için kadın kılığına girdiği, farklı suçlardan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kadın kılığındaki zanlının yolda yürüdüğü ve bekçilerin ateş ettiği anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.