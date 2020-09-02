Mersin'de iğrenç şantaj!

Mersin'de 18 yaşındaki genç kız, sevgilisinden ayrılmak istediğinde gizlice çekilen görüntüleriyle şantaja uğradı. Eski erkek arkadaşının kendisine ilaç verip tecavüz ettiğini söyleyen talihsiz kız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Mersin'de yaşayan N.P. (18), eski erkek arkadaşı H.G'nin (23) gizlice çektiği görüntüleriyle şantaj yaparak, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İçeceğine ilaç katıldığını ve kendisine tecavüz edildiğini söyleyen N.P. "Bugüne kadar korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum" dedi.

"BANA İLAÇ VERİP TECAVÜZ ETTİ"

Geçen haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunan ve 1 yıldır cinsel yolla bulaşan HPV virüsü (Human papilloma virus - İnsan papilloma virüsü) ile mücadele ettiğini söyleyen N.P., "H.G. ile geçen yıl sevgili olduk ve birlikte olduk. Gizlice kaydetmiş. Ayrılmak istediğimde 'Elimde görüntülerin var' diyerek tehdit etti. Görüntüleri bana gönderdi. 'Evime gelmezsen görüntüleri ailene yollarım, internete yayarım' diyerek şantaj yaptı. Korkup evine gittim. Bana ilaç verip uyutarak tecavüz etti. Daha sonra virüs kaptığımı öğrendim, 1 yıldır tedavi görüyorum. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

"ARTIK SUSMAK İSTEMİYORUM"

H.G.'nin gerekli cezayı almasını isteyen N.P., "Bugüne kadar hep korkup, sustum ama artık susmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Uzaklaştırma kararı verildi ama fayda etmiyor. Ailesi, arkadaşları her gün arayarak, mesaj atarak tehdit ediyor" dedi.