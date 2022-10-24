Mersin'de çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Korukent Mahallesi'ndeki Mersin Oto Galericiler Sitesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 2 kişi yaralandı. Olayın ardından şüphelilerin bir kısmı yaya olarak bazıları da araca binerek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğince 3 zanlı gözaltına alındı.

Bazı firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olay, Mersin Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Bölgeye otomobille gelen grup ile oto galericiler sitesinde yürüyen 2 kişi arasında silahlı çatışmanın çıkması, bir süre devam eden çatışma sonrası zanlılardan bazılarının yaya, bazılarının ise araca binerek olay yerinden kaçması kayıtlarda yer aldı.