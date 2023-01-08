Mersin'de çeşitli suçlardan 32 zanlı adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, kasten yaralama, yağma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarına karıştıkları gerekçesiyle dün eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 32 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

Asayiş Şubesi ekiplerince, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 5 Ocak'ta adliye bahçesinde çıkan ve bir kişinin tabancayla yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında arananların da bulunduğu 32 zanlı gözaltına alınmıştı.