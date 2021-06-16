Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri Mersin Limanı'nda 1 ton kokain ele geçirdi.

Ticaret Bakanı Muş, ele geçirilen miktarın Türkiye’de ele geçirilen en yüksek kokain oranı olduğunu açıkladı.

Sergilenen uyuşturucunun görselini de paylaşan Bakan Muş, “Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda 1 ton kokain yakalaması yapılmıştır.



Bu yakalama, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en büyük çaplı kokain yakalamasıdır.



Bu başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/Bx15DtOrjh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) June 16, 2021

Geçen ay Suriye açıklarında 1,5 ton uyuşturucu ele geçirilmişti

Mayıs ayında Suriye açıklarında bir başaralı operasyon daha gerçekleştirilmişti. Uluslararası sularda bayraksız bir balıkçı teknesine yapılan ve 'Onur' adı verilen operasyonda 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu Mersin'de sergilenmişti.