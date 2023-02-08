Mersin Halk Eğitim öğretmenleri battaniye dikimi için destek bekliyor!
Mersin Halk Eğitim öğretmenleri depremzedeler için battaniye dikiyor. Öğretmenler, maddi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için iletişim numarası paylaştı.
Mersin Halk Eğitim öğretmenleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında zor durumda kalan depremzedeler için battaniye dikiyor.
Ellerinde bulunan tüm battaniyelik kumaşların seri halde dikimine başlayan öğretmenler, yardım etmek isteyen vatandaşlardan maddi destek bekliyor.
Bugün (Çarşamba) ve Perşembe günü yola çıkacak olan battaniyeler Hatay’a ulaştırılacak.
Öğretmenler, destek olmak isteyen vatandaşların 0533 562 63 89 numaralı telefondan Ulaş Atay ile iletişime geçebileceğini belirtti.
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