Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yeni 'heykel hizmeti'

CHP'li belediyeler heykel alanındaki çalışmalarından vazgeçmiyor.

Daha önce de yaptırdıkları heykellerle gündeme gelen CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'heykel hizmetlerine' yenilerini ekledi.

KENTİN BİR ÇOK YERİNE KONULACAK

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak' amacıyla 'okuyan çocuk heykellerini' kentin farklı noktalarına yerleştiriyor.

Park ve Bahçeler Dairesi’nde görevli Heykeltıraş Okan Apak ve Serdal Özdemir, Adnan Menderes Bulvarı Mersin Marina karşısındaki Bölge Park içerisinde oluşturulan okuma alanına özel olarak, okuyan çocuk heykelleri hazırladı.