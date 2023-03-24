Merkez Bankası'nın kârı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı dönemi kârı belli oldu.



Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2022 bilançosuna göre Merkez Bankası'nın kârı 72,02 milyar TL oldu. Vergi yükümlülükleri 2022 yılı için 22,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kâr artışı yüzde 25 oldu



TCMB'nin 2021 yılında dönem kârı 57,5 milyar TL idi. Böylece geçen yıl kârdaki artışı yüzde 25 oldu. TCMB deprem bağışları sırasında 2022 bilançosu kârından 30 milyar TL bağışlamıştı.

Genel kurul Salı günü yapılacak

Banka ayrı bir kararla erkene almadığı sürece her yıl mart ayı sonunda genel kurul düzenliyor. TCMB erkene alınmamışsa genel kurulu takip eden birkaç gün içinde bir önceki yıla ilişkin oluşan kârını yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra Hazine'ye aktarıyor.



TCMB'nin genel kurulu önümüzdeki hafta salı günü gerçekleştirilecek.