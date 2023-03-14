Merkez Bankası'ndan yeni ihtiyaç kredisi kararı!

Merkez Bankası ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst faiz sınırı uygulamasını değiştirdi. Buna göre, uygulamaya 70 bin lira sınırı getirildi.

70 bin liranın altındaki krediler menkul kıymet tesisinden muaf olacak.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Merkez Bankası bankalara gönderdiği yazı ile ihtiyaç kredisine faiz üst sınırı getirmişti.

Bankalar bu faiz sınırına uymaz ise menkul kıymet tesis etmeleri zorunlu hale gelmişti.