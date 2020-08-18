Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası'ndan kurdaki aşırı yükselişlere önlem kapsamında bir likidite adımı daha geldi.

Merkez Bankası, likidite adımlarına bir yenisini daha ekleyerek Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürdü.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."