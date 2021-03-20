Merkez Bankası'nda görev değişimi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alındı, yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.

İlgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi resmi gazetede yayımlandı.

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir?

Kavcıoğlu, Türkiye Halk Bankası AŞ'de İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev aldı.

Aynı bankada sırasıyla; Perakende Bankacılık, Esnaf-KOBİ Bankacılığı, Kredi

Politikaları, İnsan Kaynakları ve Organizasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Şahap Kavcıoğlu ayrıca 26'ncı dönem Bayburt Milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı.